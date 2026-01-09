Президент США Дональд Трамп рассказал о своей доктрине Донро. Поведал, в чем ее суть.

Стоит напомнить, что ранее американский лидер заявлял о том, что доктрину Монро теперь называют Донро в его честь.

Политик уверял, что его администрация превзошла цели внешнеполитической концепции прошлого.

Теперь же глава государства сказал: «Они называют это доктриной Донро. Я так ее не называл, но они называют это доктриной Донро, которая, по сути, обеспечивает безопасность для этой части мира. Все довольно просто».

Подчеркивается: «Мы не хотим, чтобы наркотики прибывали в нашу страну. Мы не хотим, чтобы плохие люди приезжали в нашу страну».

