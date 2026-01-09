Евросоюз готовит ряд планов на случай нападения США на Гренландию, — СМИ

Страны Евросоюза готовят план сдерживания США в случае попытки президента США Дональда Трампа захватить Гренландию. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на комментарии нескольких европейских чиновников, дипломатов и собеседников в НАТО.

«Мы должны быть готовы к прямому столкновению с Трампом. Он действует в агрессивном режиме, и нам нужно быть готовыми к этому», — сказал один из дипломатов.

Среди возможных сценариев реагирования на действия США в ЕС рассматривают политический компромисс. Речь идет о формуле, которая позволит Вашингтону заявить о «победе», не посягая на суверенитет Дании и Гренландии.

В частности, обсуждается идея посредничества НАТО, как это было ранее в споре между другими членами альянса — Турцией и Грецией.

Второй вариант, который находится на рассмотрении ЕС, заключается в увеличении финансирования Гренландии почти вдвое, до 530 млн евро с 2028 года. На фоне заявлений Трампа о том, что вхождение острова в состав США обещает ему большие инвестиции, ЕС и Дания таким образом попытаются убедить Гренландию, что смогут предложить «более выгодный вариант».

ЕС рассматривает возможность применения экономических рычагов, если дипломатические не сработают. В частности, речь идет о введении пошлин и налогов для американских компаний, а также запрете на инвестиции в европейскую экономику.

Однако если США все же решат взять под контроль Гренландию силой, Дания юридически будет обязана реагировать на посягательство на свою территорию. В связи с этим европейские страны обсуждают размещение своих войск на острове по просьбе Копенгагена, чтобы повысить цену возможного военного шага для Вашингтона. Такие силы хоть и не остановят США, но могут сыграть сдерживающую роль.

По словам эксперта по американским вооруженным силам из Королевского датского оборонного колледжа Томаса Кросби, если американцы направят малую группу военных для захвата Гренландии, их можно будет попытаться арестовать, поскольку они совершат преступление. В то же время он не исключил, что европейские силы могут понести потери в результате столкновения с военными США.

Напомним, соратники Трампа в Конгрессе раскритиковали его посягательства на Гренландию.