Проблемы с отоплением в Киеве: озвучена текущая ситуация

После масштабного налета России в Киеве возникли проблемы с отоплением. Без тепла в украинской столице остались почти шесть тысяч домов.

Причиной стали повреждения критической инфраструктуры, поведал мэр города Виталий Кличко.

Говорится, что сейчас коммунальщики обеспечили социальные учреждения (в частности, больницы и роддома) мобильными котельными, и вместе с энергетиками работают над восстановлением электро- и теплоснабжения в домах киевлян.

Сказано: «Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее. Но комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы».

В то же время градоначальник обратился к жителям с просьбой, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это.

Ранее после атаки России Верховная Рада осталась без отопления и воды.