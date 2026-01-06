Все разделы

Новости > Медик поведала об опасности переизбытка соли в организме

Медик поведала об опасности переизбытка соли в организме

Агата Кловская
05.01.26 15:17
Медик поведала об опасности переизбытка соли в организме

Российский медик Зарема Тен поведала об опасности переизбытка соли в организме. Врач предупредила о последствиях.

Говорится: «Ежедневный избыток натрия приводит к стойкому повышению артериального давления (гипертонии), отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки».

По ее словам, переизбыток соли в организме может возникнуть из-за частого употребления колбасы, так как в ста граммах вареной колбасы содержится до одной третьей, а в копченой до одной второй максимальной суточной нормы соли.

Подчеркивается, что из-за избытка соли в составе колбасы ее частое употребление может привести к нарушению водно-солевого баланса.

Ранее диетолог призвала быть осторожными с поеданием мандаринов.

fraza.com
