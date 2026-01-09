Трамп снова пообещал завершить войну в Украине и вспомнил о деньгах

Президент США Дональд Трамп вновь комментирует войну в Украине. Сделал ряд заявлений.

Политик снова сказал: «Это война Джо Байдена. Это не моя война. Я хотел бы остановить ее, потому что погибает так много людей. В основном солдаты, но все же и очень много простых людей».

При этом американский лидер вспомнил о деньгах: «Джо Байден дал им 350 миллиардов долларов, можете представить, мы не получили назад ничего из этого. Но я, вообще-то, заключил сделку по редкоземельным металлам. Я сказал: «Слушайте, если мы будем двигаться дальше, мы хотим редкоземельные металлы. Мы хотим получить наши деньги назад».

Глава государства добавил, что считает эту сделку с нашей страной «очень честной».

Дональд Трамп отметил: «Пришлось поработать, чтобы вернуть деньги назад».

