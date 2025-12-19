США и Европа разработали план гарантий безопасности для Украины, который включает жесткие меры, чтобы сдержать Россию от повторной агрессии. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимных чиновников.

Согласно плану, первой линией послевоенного сдерживания должна стать украинская армия численностью около 800 тысяч человек. Поставки оружия и другие программы поддержки Украины продолжатся, чтобы украинские воины были подготовлены должным образом.

США должны предоставлять разведывательную информацию и осуществлять мониторинг, чтобы отслеживать любые попытки нарушить мирное соглашение вдоль линии разграничения. Речь также идет о возможных операциях РФ под чужим флагом.

Солдаты стран «коалиции решительных» будут размещены далеко от линии фронта «для укрепления доверия». Они, как подтвердили европейские лидеры, смогут действовать в Украине в рамках мер безопасности.

План США и Европы предусматривает, что в случае возобновления боевых действий украинские воины выступят первой линией обороны, а союзники Украины оперативно задействуют дипломатические механизмы и меры по деэскалации, чтобы не допустить разрастания конфликта.

В случае, если такие попытки не будут успешными, Украине «окажут военную поддержку» с участием возможностей США.

Такой многоуровневый подход и обязательства со стороны США вызвали оптимизм в Украине и Европе, утверждают СМИ.

Напомним, Зеленский назвал аспекты гарантий безопасности.