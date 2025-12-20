В США неожиданно высмеяли ЕС

Торговый представитель США Джеймисон Грир неожиданно посмеялся над ЕС. Сделал жесткое заявление.

Он отметил: «Вы понимаете, почему у нас огромный торговый дисбаланс. Это не потому, что Европа действительно конкурентоспособна. Мы знаем, что это не так».

При этом среди причин торгового дисбаланса чиновник выделил нетарифные барьеры, ограничивающие импорт американских услуг, а также сельскохозяйственной и промышленной продукции.

