Гросси сделал тревожное заявление по поводу Чернобыльской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Чернобыльской АЭС. По его словам, после повреждения россиянами саркофага любые работы на объекте могут сразу вызвать рост радиации.

Подчеркивается, что той защиты, которая была раньше, теперь уже нет, и со временем ситуация может ухудшаться.

Сказано: «Любые работы, и это очевидно, связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к немедленному росту радиационного фона. Это требует дополнительного анализа, построения различных кривых, режимов мониторинга и определения допустимых уровней».

