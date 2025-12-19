Украина получит деньги от продажи «Челси», — Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер издал распоряжение о перечислении 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3,3 млрд долларов), полученных от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», на гуманитарные цели в Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Глава британского правительства заявил об этом, выступая перед Палатой общин парламента, и предупредил Абрамовича, что он должен выделить эти средства или будет привлечён к ответственности.

«Я могу объявить, что мы выдаём лицензию на перевод 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба „Челси“, которые были заморожены... с 2022 года. Моё сообщение Абрамовичу таково: время истекает, выполните свои обязательства и заплатите сейчас. А если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждый пенни достался тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина», — сказал Стармер.

Издание напоминает, что Абрамович получил от правительства Великобритании разрешение на продажу «Челси» при условии, что деньги будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине. Выручка была размещена на банковском счете в Великобритании, который контролируется компанией Абрамовича Fordstam.

Но с тех пор деньги были заморожены из-за тупиковой ситуации в переговорах с Абрамовичем относительно того, должны ли они быть потрачены исключительно в Украине или могут быть перечислены за пределы страны.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович за несколько недель до вторжения РФ в Украину, переписал на свою бывшую жену художественную коллекцию стоимостью почти 1 млрд долларов, опасаясь последствий западных санкций.