Дуров жестко наехал на власти Великобритании

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров наехал на власти Великобритании. Предприниматель сделал жесткое заявление.

Говорится: «Двадцать лет назад тоталитарная Британия из «V – значит вендетта» казалась фантастикой. Теперь, с такими мерами, как клеймение всех разработчиков сквозного шифрования «враждебными акторами», это меньше похоже на вымысел и больше на план действий правительства. Действие фильма происходит в 2027-м году – похоже, Британия намерена уложиться в сроки».

Справка :

«V – значит вендетта» – антиутопический графический роман Алана Мура, события которого разворачиваются в Великобритании, находящейся под властью тоталитарного режима.

В 2005-м году вышел основанный на комиксе триллер с Натали Портман и Хьюго Уивингом.

