Глава Пентагона Пит Хегсет сделал скандальное заявление. Произошло это на встрече с рекрутерами в Пентагоне.

Чиновник сказал: «Вы, ребята, это сделали. И я знаю, это непросто, исходя из основных ингредиентов, ну знаете: слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые».

Впрочем, он тут же скорректировал риторику: «Не тупые. Это неправильно. Просто мы недостаточно их обучаем или у них СДВГ, другие вещи. Много составляющих в том, почему кто-то подходит или не подходит для службы в армии».

Подчеркивается, что президент США Дональд Трамп признает заслуги военных по обеспечению набора в армию.

Говорится: «Я хорошо осведомлен на своей должности о том, что этой статистике президент уделяет много внимания. Новобранцы – это большой показатель. Потому что это реальная обратная связь от американцев. Можно говорить о деньгах, о соцопросах. Мужчины и женщины, готовые надевать форму и служить, это отражение их веры в гражданское и военное руководство. Набор на рекордном уровне, поэтому спасибо».

