Трамп занялся марихуаной

Президент США Дональд Трамп подписал резонансный указ. Данный документ ослабляет контроль над марихуаной в стране и позволяет применять ее по медицинским показаниям людям, испытывающим боли.

Политик сказал: «Сегодня я рад объявить, что подпишу указ о переносе марихуаны из списка I в список III контролируемых веществ, имеющих законное медицинское применение».

Говорится: «Я хочу подчеркнуть, что указ, который я собираюсь подписать, не является легализацией и никоим образом не легализует марихуану, а также никоим образом не санкционирует ее использование в качестве рекреационного наркотика. Это не имеет к этому никакого отношения, так же как у рецептурных обезболивающих есть законные пользователи, но они также могут нанести необратимый вред».

