Найден пистолет, из которого застрелили Андрея Парубия

СБУ вместе с полицией и работниками Офиса Генерального прокурора собрали новые доказательства связи подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия с РФ и пистолет, из которого был убит нардеп. Об этом сообщает Telegram СБУ.

Как установило расследование, именно этот фигурант выполнил заказ российских спецслужбистов на ликвидацию нардепа.

Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова, который правоохранители разыскали во время расследования резонансного преступления. Это огнестрельное оружие с глушителем находились в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия.

Кроме этого, в ходе следственно-оперативных действий получена видеозапись, на которой киллер обустраивает тайник с пистолетом в лесной местности и «отчитывается» об этом своему куратору из РФ.

По предварительным данным, найденное оружие в дальнейшем планировали использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины.

Также в ходе расследования установлено, что фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления россиян, в частности в период временной оккупации Бучи.

Напомним, 30 сентября во Львове был убит Андрей Парубий. Нападавший совершил несколько выстрелов и скрылся. Позже он был задержан.