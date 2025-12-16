Автобус с украинцами попал в ДТП в Словакии

Ночью вторника, 16 декабря, в Словакии на трассе D1 в направлении Братиславы произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией, который перевозил пассажиров из нашей страны. Об этом поведали в МИД.

Сказано: «Из-за неблагоприятных погодных условий автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. В автобусе находилось десять пассажиров и двое водителей, все граждане Украины».

Добавляется, что на место инцидента оперативно прибыли службы экстренной помощи.

Указывается, что по информации словацких правоохранителей, две пассажирки были доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. Другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.

Резюмируется, что по факту аварии начато расследование. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат. Дело находится на контроле Посольства Украины в Словакии.

