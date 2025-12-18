Зеленский назвал аспекты гарантий безопасности

Есть три принципиальных вещи в гарантиях безопасности, по которым Украина работает с США. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает УНН.

«Мы работаем над гарантиями безопасности со Соединёнными Штатами Америки. Для нас принципиально, чтобы это было проголосовано в Конгрессе Соединённых Штатов, чтобы это были юридически обязательные гарантии. Второе — чтобы это была пятая статья НАТО. Третье — чтобы мы знали, как партнёры будут реагировать в случае повторения агрессии России», — заявил он.

По его словам, «также есть детали по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии».

«Все эти детали, кроме состава, вы знаете, что она не меньше 800 тысяч должна быть и оставаться. А по деталям вооружения и так далее, мы договорились с США, пока этот документ не доработается, не обсуждать публично детали», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на данный момент нет версии мирного плана, которую согласовали бы Украина, США и Россия: «Последняя версия любого плана — это согласованная версия. Пока согласованной версии плана нет».

Также Зеленский предположил, что его следующий контакт с президентом США Дональдом Трампом состоится «когда мы уже будем иметь финализацию документов».

Напомним, США дали Украине считанные дни, чтобы принять новые гарантии безопасности.