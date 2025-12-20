Путин странно пошутил о таинственном космическом объекте 3I/ATLAS

Президент России Владимир Путин странно высказался о таинственном межзвездном космическом объекте 3I/ATLAS. Произошло это во время прямой линии с политиком.

Он пошутил: «Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация. Это наше секретное оружие, мы будем применять его только в самом крайнем случае, потому что мы против размещения оружия в космосе».

После этого российский лидер отметил: «Луна от нас находится на расстоянии 400 тысяч километров, а объект, о котором вы говорите, находится на расстоянии сотен миллионов километров. Я не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру».

Глава Кремля резюмировал: «Это комета, наши ученые знают о том, что происходит. Причем это комета из другой галактики, поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения».

