Гладиатор 2 (2024): новый трейлер и дата выхода

Вышел новый трейлер фильма «Гладиатор 2».

Сюжет картины «Гладиатор 2» разворачивается примерно через 20 лет после событий фильма с Расселом Кроу. Племянник императора Коммода, Луций, отрекается от наследного титула и сбегает из дома. А позже становится гладиатором в Колизее, как герой его детства — Максимус.

Премьера «Гладиатор 2» состоится 22 ноября 2024 года.

Трейлер «Гладиатор 2»: