Кабмин одобрил экономическое бронирование

В правительстве решили ввести модель экономического бронирования от мобилизации в Украине. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по финансам Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, во время заседания комитета заместитель министра экономики Виталий Киндратов сказал, что для введения экономического бронирования требуется месячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей квартальной.

«Сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ожидают „решения политического руководства“», — заявил Железняк со ссылкой на замминистра экономики.

Нардеп уточнил, что планируется переход от критичности предприятия к критичности работника.

«Якобы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты», — добавил он.

Железняк также сообщил, что комитет поддержал переход на месячную отчетность в налоговом законопроекте № 11416д ко второму чтению. Это якобы необходимо для экономического бронирования.

Напомним, в «Дії» запустят функцию электронного бронирования.