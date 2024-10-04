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Новости > Страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной, — Пентагон

Страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной, — Пентагон

Агата Кловская
04.10.24 13:18
158
Страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной, — Пентагон

Страны Североатлантического союза (НАТО) не будут сбивать ракеты и дроны над территорией Украины, поскольку такие действия втянут их в войну с Россией. Об этом сообщила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

По ее словам, помощь союзников в уничтожении вражеских дронов над Израилем и аналогичные действия в Украине — это «два очень разных ландшафта и поля боя».

Сингх отметила, что президент США Джо Байден в самом начале вторжения России в Украину, «поручил обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя». А Вооруженные силы очень успешно использовали средства противовоздушной обороны и другие возможности, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию.

«Госсекретарь только что разговаривал с господином Умеровым, чтобы получить последнюю информацию с поля боя, чтобы лучше понять, какие еще силы и средства им (Силам обороны) могут понадобиться, если таковые имеются. Президент взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не ставят сапоги на землю в Украине, но мы поддерживаем Украину в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию», — сказала она.

На вопрос, можно ли уничтожение вражеских целей с территории Румынии или Польши считать такой «постановкой сапога», Сингх ответила, что это втянет страны Запада в войну.

«Это означало бы, что мы будем втянуты в войну другим способом. А сейчас мы чувствуем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по своим городам, по населению, по инфраструктуре. И мы будем продолжать оказывать им необходимую для этого поддержку», — сказала заместитель спикера Пентагона.

Напомним, Румыния передала Украине систему Patriot.

Тэги: Украина, НАТО, Пентагон, Сабрина Сингх

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