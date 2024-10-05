Недавно на энергетическом рынке появляется Дмитрий Коваленко, который представляется угольным бизнесменом и чуть ли не спасает Европу благодаря диверсифицированным поставкам. СМИ выяснили, что на самом деле колумбийский или любой другой заявленный Коваленко уголь оказывается российским.

Вот, что пишет об этом издание: «Ноябрь 2019 года Служба безопасности Украины рапортует о разоблачении масштабной схемы финансирования террористических организаций „Л/ДНР“ из-за добычи угля и последующих поставок в Украину и страны Европы, некоторые организаторы задержаны. Речь шла по поставкам с временно оккупированных территорий, в частности для энергетической компании „Центрэнерго“, за контроль над которой в то время боролись сразу несколько больших шишек на энергетическом рынке. Как и любой скандал в экономической сфере, это привело к переделу сфер влияния. Компании, приближенные к олигарху Игорю Коломойскому, подозревавшие в торговле ордловским углем в Украине, сменила тогда никому неизвестная швейцарская фирма Adelon AG. СМИ уже тогда заявляли, что фирма на самом деле не швейцарская, а принадлежит выходцам из Донецка, которые перебрались в Днепр. Именно в это время прозвучало имя Дмитрия Коваленко, реального руководителя Adelon AG.

В декабре 2019 года пресс-служба Adelon AG выпустила официальный пресс-релиз, в котором заявила, что не имеет отношения к поставкам угля из оккупированного Донбасса и вообще не ведет бизнес в Украине. Вот прямая цитата : „Adelon AG“ занимается исключительно поставками угля. из Кузбасского углового бассейна (РФ) и не работает ни с производителями в Ростовской области, ни с шахтами на оккупированных территориях Украины... Поскольку компания Adelon AG не поставляет в Украину уголь и не ведет здесь бизнес, мы были удивлены, что имя компании появилось в некоторых СМИ, да еще и с недостоверными формулировками». AG Дмитрия Коваленко полностью отрицала, что ведет любой бизнес в Украине.

Прошло чуть более двух лет, и Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины. Украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко официально стал называть себя бенефициаром швейцарской Adelon AG. Той самой, которая занималась поставками российского угля даже после оккупации Россией Крыма и начала военных действий на Донбассе. Вот только теперь он пытается «втюхать» историю о том, что поставляет уголь из ЮАР, Австралии, США и тому подобное для европейских потребителей. Вроде бы никакого угля из России никогда не было и нет сейчас. На самом деле сотрудничество Коваленко со страной-агрессором не прекратилось даже после 24 февраля 2022 года. СМИ получили доступ к документам компаний, связанных с Дмитрием Коваленко, в которых черным по белому написано, что страна-производитель поставляемого им угля — Россия.



Некоторые из этих документов связывают компании Дмитрия Коваленко с российским ООО «МелТЭК». Последняя принадлежит бизнесмену и заместителю председателя Законодательного собрания Челябинской области РФ Константину Струкову.







Российские СМИ заметили «предательство» Струкова, который занимает 84 строчку списка российского Forbes с состоянием в размере 1,6 млрд долларов. Они подозревают его в торговле углем с «недружественными странами», в частности, с Украиной. «В общественном пространстве появилась информация, что „Мелтэк“ является поставщиком угля компании Azurit DWC-LLC, зарегистрированной на румына Chemal Giumali. Однако настоящими собственниками могут быть украинские бизнесмены. От них струковский уголь едет по всему миру... Судьба „Мелтэка“ в ее дочерних структурах находится под обременением государственного Газпромбанка. Получается, что он спонсирует поставку угля в страны, которые власти РФ называют недружественными», — пишет враждебная пресса. Настоящий собственник» Azurit DWC-LLC — украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко. Фирма зарегистрирована в Дубае и используется в качестве «прокладки», через которую проводятся финансовые операции по минимизации налоговой нагрузки, а также «замыливанию глаз».

В ОАЭ Дмитрий Коваленко имеет еще одну фирму — Plaimp SFP limited. По сути это что-то вроде кредитного союза, который выступает в качестве скупщика долгов. Как видно из дополнительного договора от 7 июля 2022 года, одним из таких должников является компания российского миллиардера Константина Струкова «МелТЭК».



Директором дубайской фирмы Plaimp SFP limited указана Анастасия Тиманова. Эта женщина очень тесно связана с Дмитрием Коваленко. В частности, она была бенефициаркой ГЗФ «Шахтерская» с 2016 по декабрь 2020 года. С июля 2011 года «Шахтерская» была прописана в Днепре, с декабря по ноябрь 2011 — в Шахтерске (Донецкая область), с 2015 по апрель 2024 в Мариуполе, а сейчас в Киеве. Согласно данным украинских реестров, на апрель 2024 года одним из бенефициаров предприятия был Евгений Клименко, а ранее в списке учредителей можно увидеть и Дмитрия Коваленко.



Украинский реестр содержит примечание, что с 1 июня 2023 г. ГЗФ «Шахтерская» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации. В то же время по данным российского реестра это предприятие платит налоги в карман Кремля с ноября 2022 года. В списке учредителей в реестре страны-оккупанта видим то же имя, что и в украинском — Евгений Клименко. Вместе с ним среди бывших руководителей отмечены Владимир Яковенко и Павел Воробьев. Эти же лица ранее руководили ГЗФ «Шахтерская» в Украине вместе с угольным бизнесменом Дмитрием Коваленко и директором его дубайской компании Анастасией Тиманова. Следовательно, одни и те же лица руководят предприятием и в Украине, и в России.



Коваленко, Клименко, Воробьев и Тиманова связаны между собой еще несколькими фирмами: ООО ГОФ «Антрацит», ООО «Христофоруголь», ООО «Агрофирма Ясеновская». Последняя, хоть и содержит в названии сочетание «агро», но занимается отнюдь не сельским хозяйством. Она торгует углем, а один из ее учредителей — Юрий Семенович Фесенко находился в списке подсанкционных лиц Совета национальной безопасности и обороны Украины с 2017 по 2021 год.



Среди бизнес-партнеров угольного трейдера Дмира Коваленко есть еще одна интересная личность — Юрий Балабан. Вместе с ним они возглавляли ряд украинских угольных компаний. Но куда ярче их тандем проявился в зарубежных реестрах. Коваленко и Балабан засветились в масштабном ливне юридических документов Mossaсk Fonseca, известном как «Панамагейт». Оба «дельца» были в числе акционеров фирмы Bremer international limited с регистрацией в оффшоре на Британских Виргинских островах Вместе с Коваленко и Балабаном акционером этой компании была фирма с ОАЭ, чей бизнес-партнер находился под международными санкциями. Фирма с БВО, кстати сказать, до сих пор действует и продолжает вести свою деятельность.



Российские СМИ еще в 2019 году писали о том, что Bremer international limited через своего акционера является фактически клоном швейцарской Adelon AG, которой управляет Коваленко и которая сначала торговала углем с ОРДЛО, а сейчас, согласно документам, продолжает возить товары из РФ, несмотря на полномасштабную войну.



Источники в политических кругах сообщают, что Дмитрий Коваленко и Юрий Балабан не просто «ноунеймы» на энергетическом рынке. Еще с начала 2000-х они работали в охране печально известной корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую контролировала бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко. Со временем «дельцы» перешли на работу под «донецких», которые поставили их заниматься поставками угля из Донбасса.

Сейчас Дмитрий Коваленко активно продвигает себя в качестве международного трейдера и крупного донатера для украинской армии. Об этом свидетельствуют многочисленные однотипные публикации в СМИ, имеющие проплаченный характер. Но с фактами не поспоришь. Ни швейцарская, ни дубайская, ни даже польская регистрация фирм, связанных с Дмитрием Коваленко, не может скрыть реальное положение вещей. Торговля с врагом через прокладки, прерванный транзит, непонятные схемы перегрузки угля продолжаются полным ходом. Таким образом, замаскированное российское сырье появляется в том числе на европейском рынке. И это должно немало заинтересовать правоохранительные органы стран ЕС".