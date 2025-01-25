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Новости > Есть угроза раскола мировой финансовой системы, - утверждают эксперты

Есть угроза раскола мировой финансовой системы, - утверждают эксперты

Александр Панько
25.01.25 18:34
187
Есть угроза раскола мировой финансовой системы, - утверждают эксперты
Согласно недавно опубликованному отчету Всемирного экономического форума (ВЭФ) под названием Navigating Global Financial System Fragmentation, экономические издержки глобальной фрагментации потенциально могут превзойти пандемию Covid-19, а также мировой финансовый кризис 2008 года (GFC). 
 
Это происходит главным образом из-за того, что все больше стран используют мировые торговые и финансовые системы для укрепления своих геополитических позиций, в первую очередь посредством сочетания промышленной политики, санкций и других экономических мер. 
 
По данным Лондонской фондовой биржи (LSEG), с 2017 года объем санкций уже вырос на 370%, а также за этот же период по всему миру наблюдалось заметное увеличение количества субсидий. 
 
Это привело к усилению фрагментации в мире. Глобальный валовой внутренний продукт может потенциально сократиться где-то на 0,6 трлн долларов, а в случаях очень высокой фрагментации – до 5,7 трлн долларов (5,47 трлн евро) или на 5% из-за этого. 
 
Ожидается, что основными факторами потенциального снижения ВВП станут сокращение трансграничных потоков капитала и снижение объемов торговли. Снижение экономической эффективности, вероятно, усугубит эту ситуацию. Аналогично мировая инфляция, по оценкам, вырастет более чем на 5% в случаях очень высокого расщепления. 
 
Влияние фрагментации на рост мирового ВВП и инфляцию во многом определяется политикой, проводимой лидерами отдельных стран. При негативном сценарии фрагментация может привести к полному экономическому разделению: на восточные блоки, включающие Россию, Китай и другие страны, и на западные блоки, состоящие из США и их союзников.
 
Однако при меньшей степени фрагментации торговые и капитальные потоки, вероятно, будут строго контролироваться только в сферах, критически важных для национальной конкурентоспособности и безопасности.
 
В случае высокой степени фрагментации (распада интеграционных связей) страны, не входящие ни в Восточный, ни в Западный блок, могут быть вынуждены торговать только с тем блоком, который для них наиболее важен в экономическом отношении. 
 
Это Бразилия, Турция и Индия, а также другие страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Эти страны потенциально могут испытать падение ВВП более чем на 10% в ситуации очень высокой фрагментации. 

Тэги: экономика

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