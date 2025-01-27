Зеленский второй раз за месяц прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях к 80-летию освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии Суспільному в понедельник, 27 января.

«Президент Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях к 80-летию освобождения Аушвица», — говорится в сообщении.

В программе визита украинского лидера двусторонние встречи, в частности, с президентом Евросовета Антониу Коштой и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ОП готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию.