В Индии зафиксирована вспышка неизвестной заразы, от которой уже массово умирают люди

На территории Джамму и Кашмир в Индии зафиксирована вспышка неизвестной заразы. От нее уже скончались не мене семнадцати человек, в том числе – тринадцать детей.

Всего погибшие являются членами трех семей.

Власти говорят, что люди начали умирать в деревне Бадхал в декабре прошлого года.

На прошлой неделе населенный пункт был объявлен зоной отдаления – на карантин попали более двух сотен людей.

Медики сообщают, что во всех смертельных случаях были повреждены мозг и нервная система.

Информируется, что федеральное правительство начало расследование вместе с министром здравоохранения Джитендрой Сингхом, рассказав о том, что уже есть предположение, что смерть наступила не из-за инфекции, вируса или бактерии, а, судя по всему, из-за токсина.

Сейчас проводится исследование группы токсинов.

Кроме этого расследуется вероятность преступных или злонамеренных действий.

Ранее ученый напугал возможной мутацией оспы обезьян.