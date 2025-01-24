Анна Жук: популярная блогерша Анет погибла в ДТП

В ДТП погибла популярная блогерша Анна Жук, известная как «Анет», сообщают паблики.

По их данным, авария произошла на трассе Харьков-Киев сегодня утром, за рулем был ее супруг Анны Жук. Он пошел на обгон по правой полосе, где стояла машина.

В авто также был ребенок Анет, у него перелом.

Опубликовано также видео с сильно пострадавшим в аварии Lexus. Официально гибель Анны Жук пока не подтверждена.

В Instagram Анет у блогерши 370 тыс. подписчиков.