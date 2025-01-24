Анна Жук: популярная блогерша Анет погибла в ДТП

Путин готов к разговору с Трампом. В Кремле озвучили, чего ждут от США
Команда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности, — Bloomberg
В Украине придумали, как привлечь в армию 18-летних, но без мобилизации
Трамп неоднозначно высказался о Зеленском и войне в Украине
Трамп заявил, что планирует поскорее встретиться с Путиным
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Северная Корея в ближайшие 2 месяца отправит новую партию солдат на войну против Украины, — NYT
Ермак высказался о сроках завершения войны
В Германии спрогнозировали сроки возможного нападения РФ на Европу
Зеленский заявил о «нечестном диалоге» с Западом