Министр обороны Украины Денис Шмыгаль прокомментировал кредит ЕС для Украины. Сделал важное заявление.

Отмечается следующее: «Решение ЕС о предоставлении Украине 90 миллиардов евро на 2026-2027-е годы укрепляет устойчивость и обороноспособность Украины и является стратегическим шагом для безопасности всей Европы. А также подтверждает базовый принцип: Россия должна нести ответственность за свою агрессию».

Добавляется: «Европейский Совет в своем решении также призвал усилить военную помощь Украине и поддержал интеграцию украинской оборонной промышленности с европейской, в частности в рамках инструмента SAFE».

Подчеркивается также, что усиливая Украину, Европа укрепляет архитектуру безопасности на долгосрочную перспективу и поблагодарил европейских партнеров за это решение.

Ранее в ЕС договорились выделить Украине €90 млрд.