«Укрэнерго» анонсировало отключения во всех регионах

В среду ограничения потребления электроэнергии будут применяться во всех регионах Украины. Об этом сообщило «Укрэнерго» во вторник, 23 декабря.

Как отмечается, будут действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что время и объем ограничений могут измениться. В то же время актуальная информация об отключениях будет публиковаться на официальных страницах облэнерго.

Также в компании напомнили о необходимости бережного потребления электроэнергии.

