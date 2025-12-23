Зеленский перечислил четыре гарантии безопасности

Украина и США обсуждают временные рамки для гарантий безопасности. Речь, в частности, о четырех главных гарантиях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с дипломатами.

По словам Зеленского, первая гарантия — это украинская армия численностью 800 тысяч солдат. Украина планирует финансировать такую армию с финансовой помощью от партнеров.

Второй гарантией является членство Украины в Европейском союзе. Речь прежде всего о экономических гарантиях безопасности и рынках. Также есть и военный компонент в виде программы переоснащения Европы SAFE и других программ, которые открывает членство в ЕС.

Третьей гарантией безопасности выступает «коалиция решительных». Зеленский отметил, что Украина обсудит с союзниками, что такое «backstop» (опора). Соответствующие силы под руководством Европы должны обеспечить Украине безопасность в небе, на земле и на море. В коалицию войдут 30 стран.

Четвертая гарантия — юридическое обязательство от США — за гарантии должен проголосовать Конгресс.

Таким образом новые гарантии существенно будут отличаться от Будапештского меморандума, Минских соглашений или тех или иных положений, пояснил Зеленский.

«Обсуждаем, на сколько лет они могут быть, с возможностью пролонгации этих гарантий безопасности в таком же формате, как они принимаются», — добавил глава государства.

Также должен предусматриваться и пакет сдерживания. Речь о оружии для украинских защитников.

Напомним, Рютте сделал заявление о размещении войск в Украине.