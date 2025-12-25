В Индии медведь похитил ребенка из школы

В Индии произошел жуткий инцидент. В штате Уттаркханд медведь проник на территорию школы и утащил ребенка.

Животное похитило из школьного кабинета шестиклассника и бросилось бежать в сторону близлежащего леса.

После этого преподаватели ученики бросились за медведем следом, чем напугали его, после чего зверь бросил мальчика в кустах и убежал.

Ребенок получил множественные травмы от когтей и зубов животного.

Примечательно, что медведя заметили еще до инцидента бродящим по школе и успели закрыть все двери в классных комнатах, но зверю удалось выломать одну из них.

