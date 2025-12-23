Все разделы

Зеленский — о мирном процессе: базовый блок документов готов

Зеленский — о мирном процессе: базовый блок документов готов

Александр Панько
23.12.25 09:23
121
Зеленский — о мирном процессе: базовый блок документов готов

Украина вместе с Европой и США подготовила базовый блок документов, которые необходимы для завершения войны с Россией. Но еще есть над чем работать. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с дипломатами.

Зеленский подчеркнул, что сейчас главная цель — это справедливый мир и завершение войны. Украина делает все для того, чтобы на дипломатическом пути для нее была победа. Это необходимо, чтобы сохранить жизни украинских защитников.

«Идет дипломатический процесс. Сейчас возвращается наша группа из Майами. Они будут ночью, и утром будут детали. На мой взгляд, все возможное, что мы должны сделать для первых драфтов, уже сделано. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально, но этот план есть», — отметил президент.

Также, по его словам, есть рамочный документ о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США. Также есть отдельный двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США. Он должен быть рассмотрен в Конгрессе с некоторыми деталями и закрытыми дополнениями. Детали президент не раскрыл.

Зеленский обратил внимание, что для Украины важно понять, на что может рассчитывать украинская армия после подписания таких гарантий и насколько сильной она может быть.

«Сегодня это выглядит достаточно достойно. Но это пока наработка наших военных. Радует, что не только нашей стороны. Почему? Потому что когда это наработка только с нашей стороны, вы знаете, мы многое хотим, а потом не факт, что все это произойдет. А здесь важно, что это наработка и наша, и Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату», — добавил он.

Отдельно был наработан и первый драфт договора о восстановлении Украины. Речь об экономической стратегии.

«То есть, в принципе, базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов. Базовый. Есть некоторые вещи, к которым мы, наверное, не готовы. Есть вещи, в которых мы уверены, что к ним не готовы россияне», — уточнил Зеленский.

Он напомнил, что сейчас американские чиновники ведут переговоры с российскими чиновниками. Потом от США ожидается фидбек.

Напомним, в результате переговоров Украины и США мирный план был сокращен с 28 пунктов до 20. Его содержание остается в тайне.

