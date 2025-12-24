Шмыгаль сделал заявление по поводу усиления ПВО

Помощь Швеции Украине во время войны продолжается. Будет объявлен новый пакет в сфере ПВО.

Об этом информировал министр обороны нашей страны Денис Шмыгаль.

Сообщается: «Швеция в ближайшее время планирует объявить новый пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Спасибо за эту помощь, которая спасает жизни украинцев».

Чиновник обсудил со своим шведским коллегой Полом Йонсоном прогресс в вопросе поставки самолетов Gripen.

Указывается, что продолжается подготовка к старту тренировки украинских пилотов и технического персонала.

Говорится: «Проинформировал коллегу о массированной воздушной атаке России в ночь на вторник. Самолеты F-16 уничтожили подавляющее большинство из 35 вражеских крылатых ракет. Отметил весомый вклад Швеции в усиление наших авиационных возможностей».

Ранее Шмыгаль прокомментировал кредит ЕС для Украины.