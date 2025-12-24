Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Шмыгаль сделал заявление по поводу усиления ПВО

Шмыгаль сделал заявление по поводу усиления ПВО

Агата Кловская
24.12.25 17:12
146
Шмыгаль сделал заявление по поводу усиления ПВО

Помощь Швеции Украине во время войны продолжается. Будет объявлен новый пакет в сфере ПВО.

Об этом информировал министр обороны нашей страны Денис Шмыгаль.

Сообщается: «Швеция в ближайшее время планирует объявить новый пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Спасибо за эту помощь, которая спасает жизни украинцев».

Чиновник обсудил со своим шведским коллегой Полом Йонсоном прогресс в вопросе поставки самолетов Gripen.

Указывается, что продолжается подготовка к старту тренировки украинских пилотов и технического персонала.

Говорится: «Проинформировал коллегу о массированной воздушной атаке России в ночь на вторник. Самолеты F-16 уничтожили подавляющее большинство из 35 вражеских крылатых ракет. Отметил весомый вклад Швеции в усиление наших авиационных возможностей».

Ранее Шмыгаль прокомментировал кредит ЕС для Украины.

Тэги: общество, мир, война, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.12.25 16:54

Парламентская республика как панацея для Украины

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.12.25 17:56

Стало известно, планируют ли Путин и Трамп вновь поговорить

24.12.25 17:18

В Украине появятся банки финансовой инклюзии

24.12.25 16:57

Папа Римский сделал заявление по поводу перемирия в Украине

24.12.25 16:51

Озвучен объем импорта газа в Украину в уходящем году

24.12.25 16:44

Тысячи людей отказываются от эвакуации из приграничья Сумской области

24.12.25 16:41

В Киевской области погибли десятки кошек

24.12.25 15:31

Стало известно, в какую сумму Украина оценила потери от войны

24.12.25 14:18

В Минобразования разъяснили, когда 12-летнее обучение заработает во всех школах Украины

24.12.25 13:24

Зеленский анонсировал сегодня важные новости

24.12.25 15:31

Стало известно, в какую сумму Украина оценила потери от войны

24.12.25 12:44

В Украине отсрочат повышение тарифов на воду

24.12.25 12:23

Зеленский назвал условие вынесения мирного плана на референдум

24.12.25 11:19

Зеленский озвучил все 20 пунктов мирного плана

24.12.25 10:50

Защитный саркофаг ЧАЭС может обрушиться

24.12.25 09:30

Потери РФ за время полномасштабной войны превысили 1,2 млн человек

24.12.25 09:15

«Укрэнерго» анонсировало отключения во всех регионах

23.12.25 10:29

Зеленский перечислил четыре гарантии безопасности

23.12.25 09:23

Зеленский — о мирном процессе: базовый блок документов готов

22.12.25 13:17

В Москве взорвали авто с российским генералом. Он погиб

19.12.25 18:03

В США неожиданно высмеяли ЕС

19.12.25 17:47

Путин странно пошутил о таинственном космическом объекте 3I/ATLAS

19.12.25 14:01

Шмыгаль прокомментировал кредит ЕС для Украины

19.12.25 13:54

Лукашенко заговорил о возможном уходе с должности

18.12.25 16:14

В Винницкой области от голода умер ребенок-инвалид

18.12.25 12:03

МВД запустило полезное для украинцев приложение

18.12.25 13:14

Макрон сделал заявление по поводу денег для Украины

18.12.25 12:54

Зеленский сделал ряд заявление по мирному плану

19.12.25 16:28

Трамп хочет построить на Луне ядерный реактор

19.12.25 17:58

Стало известно о сотрудничестве Украины и США по вопросу БПЛА

Фото и Видео
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
fraza.com
Новости блогосферы
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди