Стало известно, в какую сумму Украина оценила потери от войны

Украина оценивает убытки от начатой Россией войны в 800 млрд долларов. Проект мирного соглашения предусматривает, что страна получит средства на восстановление из различных источников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

Девятый пункт проекта плана по прекращению войны в Украине предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, целью будет привлечение 800 млрд долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора.

«800 миллиардов долларов — это наша общая оценка потерь от этой российской войны. Это то, о чем мы говорим с партнерами», — сказал Зеленский.

Согласно подпункту А девятого пункта, США и европейские страны создадут фонд капитала и грантов с целевым размером 200 млрд долларов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину. Однако президент отметил, что целевой размер в 200 млрд долларов является предметом для обсуждения, поскольку неизвестно, согласится ли Европа.

«Потому что когда мы говорим 200 — Америка с Европой. То есть Америка имеет в виду: они — 100 и Европа — 100. Мы до конца не знаем, как будет. Мы видим переговорный процесс Украины и США, а также советников по национальной безопасности некоторых государств. Но они за Европу еще их позицию полностью по всему не сказали, и это может измениться», — пояснил Зеленский.

Согласно подпункту B, для послевоенного восстановления Украины будет применен широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов. В подпункте C говорится о том, что Украина внедряет лучшие мировые стандарты для привлечения прямых иностранных инвестиций. Согласно подпункту D, Украина оставляет за собой право на компенсацию за нанесенный ущерб.

Напомним, ущерб окружающей среде от войны превысил ₴6 трлн.