Папа Римский сделал заявление по поводу перемирия в Украине

Папа Римский Лев XIV вновь комментирует войну в Украине. Он сделал заявление по поводу перемирия.

Лидер Ватикана сказал: «Действительно, среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль в эти дни, является то, что, похоже, Россия отклонила просьбу о рождественском перемирии».

Добавляется: «Я еще раз обращаюсь ко всем людям доброй воли с просьбой хотя бы в день рождения Спасителя соблюсти день мира. Надеюсь, нас услышат и будет 24 часа, один день мира во всем мире».

Ранее Папа Римский Лев XIV сделал свежее заявление по поводу мира в Украине.