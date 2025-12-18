Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Винницкой области от голода умер ребенок-инвалид

В Винницкой области от голода умер ребенок-инвалид

Агата Кловская
18.12.25 16:14
228
В Винницкой области от голода умер ребенок-инвалид

В Винницкой области произошел жуткий инцидент. О нем поведал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Сообщается, что тут от голода умер десятилетний мальчик с инвалидностью, который не получал пищи по меньшей мере два месяца.

Добавляется, что с минувшего мая малыш перестал посещать школу, состояние здоровья мальчика ухудшалось, впрочем, мать не обращалась к врачам.

Информируется, что с августа по декабрь представители социальных и медицинских служб неоднократно приходили в эту семью, видели, в каких условиях живет ребенок, фиксировали ухудшение состояния в документах, "но не сделали ничего, что могло бы спасти жизнь".

Сказано, что, по данным следствия, именно сочетание действий матери и бездействия служб привело к смерти мальчика.

Подчеркивается, что мать ребенка задержана, ей сообщено о подозрении в оставлении в опасности, повлекшем смерть ребенка, и злостном невыполнении родительских обязанностей. В суд подано ходатайство о содержании под стражей.

Было установлено, что ранее женщину уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Прокуратура дала правовую оценку действиям должностных лиц: объявлено о подозрениях работнику социальной службы, закрепленному за семьей, за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, повлекшее смерть, а также семейному врачу за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему.

Резюмируется: «Дело находится на моем личном контроле. Эта смерть ребенка не «трагический случай». Это преступление».

Ранее в ООН назвали африканскую страну, в которой скоро начнется голод.

Тэги: общество, дети, регионы, криминал, Винницкая область, голод, новости Украины

Комментарии

Статьи

18.12.25 13:11

Российский след в центре Киева? Кто стоит за запуском казино в «Премьер Дворце»...

Автор: Андрій Ратушний, для «Фраза»

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.12.25 17:21

Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства

18.12.25 17:08

Орбан цинично высказался по поводу денег для Украины

18.12.25 16:33

Зеленский назвал аспекты гарантий безопасности

18.12.25 15:39

США приостановили санкции против российских банков

18.12.25 15:17

Маск назвал число спутников SpaceX на орбите Земли

18.12.25 15:07

Трамп получил от России вкусную «взятку»

18.12.25 14:34

Европарламент одобрил план ЕС по отказу от российского газа до конца 2027 года

18.12.25 14:21

В Украине копейки могут переименовать в шаги

18.12.25 14:06

Орбан сделал наглое заявление по поводу конфискации российских активов

18.12.25 16:33

Зеленский назвал аспекты гарантий безопасности

18.12.25 13:44

Переговоры по Украине продвинулись дальше, чем когда-либо, — глава Минобороны Британии

18.12.25 13:14

Макрон сделал заявление по поводу денег для Украины

18.12.25 12:54

Зеленский сделал ряд заявление по мирному плану

18.12.25 12:36

Британия готовится к отправке войск в Украину

18.12.25 12:19

Лидеры ЕС в пятницу найдут решение по финансированию Украины, — Reuters

18.12.25 11:18

Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины

18.12.25 10:11

Представители США и РФ встретятся в Майами, — СМИ

18.12.25 09:15

«Укрэнерго» озвучило прогноз отключений на четверг, 18 декабря

17.12.25 15:30

РФ нарастила группировку до 710 тысяч человек для стратегического наступления, — Сырский

12.12.25 12:17

Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности

12.12.25 11:54

Путин отдал войскам приказ по поводу войны в Украине

12.12.25 13:24

В Дії появится новая полезная функция для водителей

12.12.25 00:05

Зеленский высказался по поводу будущего ЗАЭС

12.12.25 01:49

Белый дом заявляет, что Трамп разочарован и Россией, и Украиной

15.12.25 13:44

NASA обнаружило «перевернутую» планету

15.12.25 12:49

Заброшенные города и села Украины: что известно о «мертвых» точках на карте

12.12.25 10:35

Мерц сообщил неприятную для Украины новость

12.12.25 08:48

Украина получит еще один крупный транш от ЕС

12.12.25 07:43

В США рассказали об интенсивности переговоров по Украине

Фото и Видео
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди