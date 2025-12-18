В Винницкой области от голода умер ребенок-инвалид

В Винницкой области произошел жуткий инцидент. О нем поведал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Сообщается, что тут от голода умер десятилетний мальчик с инвалидностью, который не получал пищи по меньшей мере два месяца.

Добавляется, что с минувшего мая малыш перестал посещать школу, состояние здоровья мальчика ухудшалось, впрочем, мать не обращалась к врачам.

Информируется, что с августа по декабрь представители социальных и медицинских служб неоднократно приходили в эту семью, видели, в каких условиях живет ребенок, фиксировали ухудшение состояния в документах, "но не сделали ничего, что могло бы спасти жизнь".

Сказано, что, по данным следствия, именно сочетание действий матери и бездействия служб привело к смерти мальчика.

Подчеркивается, что мать ребенка задержана, ей сообщено о подозрении в оставлении в опасности, повлекшем смерть ребенка, и злостном невыполнении родительских обязанностей. В суд подано ходатайство о содержании под стражей.

Было установлено, что ранее женщину уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Прокуратура дала правовую оценку действиям должностных лиц: объявлено о подозрениях работнику социальной службы, закрепленному за семьей, за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, повлекшее смерть, а также семейному врачу за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему.

Резюмируется: «Дело находится на моем личном контроле. Эта смерть ребенка не «трагический случай». Это преступление».

