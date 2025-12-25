США продолжают «засматриваться» на Гренландию

США в который раз обсуждают вопрос судьбы Гренландии. Что будет с островом?

Заявление сделал специальный посланник США по Гренландии Джефф Лэндри.

Говорится: «Что ж, я думаю, наше обсуждение должно вестись с реальными людьми в Гренландии, с гренландцами. Чего они хотят? Смотрите, США всегда были гостеприимной стороной. Мы не идем туда, чтобы покорить кого-либо или, знаете ли, захватить чью-либо страну».

Дипломат добавил, что интерес США к Гренландии вызван тем, что этот остров долгое время находился в геополитической тени, в то время как Китай проявлял там свою активность, а Европа игнорировала регион.

Указывается также: «США, как обладатель сильнейшей экономики, предлагают Гренландии быстрый способ обеспечить безопасность, географически находясь гораздо ближе, чем европейские партнеры».

