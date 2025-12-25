Трамп призвал… усыпить известного ведущего

Президент США Дональд Трамп сделал дикое заявление. Он призвал усыпить ведущего The Late Show телеканала CBS Стивена Кольбера.

Уже стало известно, что эта программа будет закрыта в следующем году по решению телеканала.

В социальной сети Truth Social политик написал: «Стивен Кольбер – жалкая развалина, без таланта и всего, что необходимо для успеха в шоу-бизнесе. Теперь, после увольнения с CBS, будучи брошенным на произвол судьбы, он стал еще хуже, а его рейтинги – нулевыми».

Добавляется: «Он держится на ненависти и ярости – ходячий мертвец! CBS следует «усыпить его» прямо сейчас, это был бы гуманный шаг!».

