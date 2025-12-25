Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление. По его словам, 2025-й год может быть последним мирным годом в Европе.

Он отметил: «Да, этого нельзя исключать».

Политик добавил: «В Европе 80 лет после окончания Второй мировой войны существовал страх нового военного конфликта, который может перерасти в ядерный, но сейчас формируется совершенно новый мир».

Говорят о войне в Украине, глава правительства сказал: «Она представляет опасность эскалации, но это скорее следствие. Реальная причина – политический, экономический и социальный упадок Западной Европы. Этот процесс начался в середине 2000-х годов, а потом ускорился из-за плохой реакции на финансовый кризис. Двадцать лет назад экономические показатели ЕС и США были примерно на одном уровне. Сегодня США парит в небе, а Европа скатывается вниз. Бывший образцовый континент мира за несколько лет превратился в легкомысленного игрока».

