В Москве взорвали авто с российским генералом. Он погиб

Сегодня утром в сети распространилась информация о том, что в Москве было совершено покушение на генерал-майора ВС РФ Фаниля Сарварова. Об этом сообщают росСМИ.

Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда он сел в свою машину. Как только 56-летний генерал сел в свой Kia Sorento во дворе жилого дома на Ясеневой улице и начал движение, прогремел взрыв.

Машина сильно повреждена, а Сарварова деблокировали из авто. У него множественные осколочные ранения и переломы, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предварительно, под сиденьем водителя было заложено самодельное взрывное устройство, добавляют роспаблики.

Следственный комитет РФ подтвердил, что генерал-лейтенант Фанил Сарваров — погиб.

Дело расследуют по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Напомним, год назад в Москве в результате взрыва был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.