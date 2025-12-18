МВД запустило полезное для украинцев приложение

Украинцам стало доступно приложение 112. Это сервис экстренной помощи, который работает даже без мобильной связи.

О нем поведал министр внутренних дел нашей страны Игорь Клименко.

По его словам, приложение 112 уже доступно для загрузки.

Указывается: «В критической ситуации вы звоните через приложение, и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу».

Подчеркивается, что перед началом пользования обязательно необходимо авторизоваться.

Сообщается, что данное приложение может быть особенно полезным в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала, в районах со слабым или нестабильным покрытием, во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

Говорится: «Мы будем расширять функциональность 112. Среди следующих шагов – опция вызова на жестовом языке, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей».

Уверяется, что приложение дает возможность получить помощь при любых условиях, даже когда другие каналы связи недоступны, все персональные данные сервиса защищены.

Резюмируется: «Приложение соответствует государственным стандартам кибербезопасности. Данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов».

