Потери РФ за время полномасштабной войны превысили 1,2 млн человек

По состоянию на 24 декабря потери россиян за сутки пересекли границу 1,2 млн человек, что касается личного состава. Также Силы обороны уничтожили более тысячи вражеских дронов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 24 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

— личного состава — около 1 200 370 (+1 090) чел.;

— танков — 11 449 (+3);

— боевых бронированных машин — 23 796 (+4) ед.;

— артиллерийских систем — 35 298 (+11) ед.;

— РСЗО — 1 579 (+3) ед.;

— средства ПВО — 1 263 ед.;

— самолетов — 434 ед.;

— вертолетов — 347 ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 94 197 (+1 031) ед.;

— крылатые ракеты — 4 107 (+34) ед.;

— корабли/катера — 28 ед.;

— подводные лодки — 2 ед.;

— автомобильная техника и автоцистерны — 71 125 (+159) ед.;

— специальная техника — 4 029 (+1) ед.

Напомним, Россия потеряла 32 дивизии личного состава с начала года.