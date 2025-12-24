Зеленский назвал условие вынесения мирного плана на референдум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если вопрос территорий не удастся согласовать на переговорах — весь мирный план могут вынести на референдум. Об этом он сказал на встрече с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, вопрос территорий — самый сложный пункт мирного плана. В драфте документа указано, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия столкновения фиксируется по месту расположения войск на дату соглашения. А из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей РФ должна вывести войска для вступления соглашения в силу.

Однако Россия стремится, чтобы Украина вышла из Донецкой области, компромиссный вариант от США — свободная экономическая зона.

«Мы считаем, что свободная экономическая зона — это потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь. Мы боролись за одно слово — «потенциальные». Мы считаем, что такая потенциальность как экономические зоны может быть у государства, — отметил Зеленский.

Он объяснил, что если не удастся договориться о «стоим там, где стоим», есть два варианта: продолжение войны или придется что-то решать со всеми потенциальными экономическими зонами.

В случае, если речь все же пойдет о потенциальной свободной экономической зоне Донбасса — это нужно будет решать на референдуме.

«То есть если об этом идет речь, то речь о каком-то особом формате, а значит особом решении, а значит это референдум — только референдум может определить, согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое — либо это, либо война», — отметил президент.

Зеленский добавил, что США хотят референдум и он им объяснял, что на такой референдум придется ставить весь документ, а не отдельные вопросы.

«Мы можем пойти на референдум полной договоренностью, которая закрепит окончание войны. На референдум нужно минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем. То есть референдум не будет легитимным», — заявил глава государства.

Президент также объяснил, что если все же будет свободная экономическая зона, международные силы будут мониторить, а создание такой зоны также должно быть одобрено Радой. Так что кроме референдума потребуется и отдельный закон.

