В Coca-Cola обнаружили токсичные хлораты

Coca-Cola Europacific Partners Belgium сообщает неприятную новость. Компания отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов.

Эксперты говорят, что они представляют потенциальный риск для здоровья.

Дело в том, что хлораты взаимодействуют с гемоглобином, вызывая метгемоглобинемию и приводя к распаду эритроцитов. Смертельной дозой хлоратов для человека могут стать десять граммов вещества на один килограмм массы тела.

Уточняется, что жестяные банки и стеклянные бутылки с повышенным содержанием хлоратов с ноября 2024-го года распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге.

Компания уверяет, что находится в контакте с властями каждой пострадавшей страны.

В то же время, реальное число проданных емкостей, представляющих опасность для здоровья, не сообщается.

Ранее Криштиану Роналду призвал не пить Coca-Cola.