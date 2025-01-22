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Новости > Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней, — WSJ

Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней, — WSJ

Александр Панько
22.01.25 10:49
148
Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней, — WSJ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней. Однако почти никто не верит, что он сможет это сделать. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, роль Келлога как специального посланника в Украине, вероятно, является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать лично. Однако договориться с российским диктатором Владимиром Путиным окажется значительно сложнее, чем обещал Трамп во время предвыборной кампании.

Отмечается, что Россия не выразила никакой заинтересованности в сотрудничестве с Келлогом. В то же время Кремль предполагает, что взаимопонимание между Трампом и Путиным может привести к улучшению отношений между РФ и США при президентстве Трампа. В частности, Трамп и Путин заявили, что пока не провели личного разговора, но пообещали сделать это в ближайшее время.

По мнению бывшего советника по нацбезопасности США в администрации Трампа Джона Болтона, Трамп на предстоящих переговорах может заставить Киев пойти на разрушительные уступки Москве.

«Я думаю, что Путин знает, как играть с Трампом, а Келлог вряд ли станет сдерживающим фактором против влияния Путина», — отметил Болтон.

«Он просто будет делать то, что скажет ему Трамп. Он может кратковременно протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимые суждения», — добавил Болтон.

Бывшие коллеги Келлога объясняют, что его назначили посланником в Украине после того, как он в соавторстве написал мирный план, который критиковал администрацию Джо Байдена за медленное предоставление военной помощи и одновременно обвинял ее в провоцировании Москвы путем подталкивания Киева к вступлению в НАТО.

Этот план был опубликован аналитическим центром America First Policy Institute, поддерживающим политику Трампа. В нем призывали к прекращению огня и урегулированию конфликта путем переговоров с применением «пряников и кнутов», чтобы заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Напомним, глава Госдепа США сказал, как должна закончиться война в Украине.

Тэги: Дональд Трамп, война в Украине, Кит Келлог

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