Ученые объяснили, почему детям нужно побольше двигаться

Международная группа экспертов объяснила, почему детям полезно проявлять физическую активность. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что физическая активность у детей способствует снижению уровня депрессии и тревожности.

Подчеркивается: «Это крайне важно для детей с аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), у которых, как было выявлено, риск развития психических заболеваний значительно выше, чем у здоровых детей».

Оказалось, что дети с аутизмом и СДВГ, которые занимались физической активностью, реже испытывали тревожность и депрессию, чем их менее активные сверстники.

Добавляется, что среди детей с аутизмом 69% физически неактивных детей страдали от тревожности, в то время как среди детей, занимающихся физической активностью хотя бы один день в неделю, этот показатель был снижен до 55%. У детей с СДВГ физическая активность также была связана с меньшими уровнями тревожности.

Было также установлено, что и депрессия проявлялась реже у детей, которые занимались физической активностью. Так, среди детей с аутизмом 39% физически неактивных страдали от депрессии, в то время как среди тех, кто занимался физической активностью один-три дня в неделю, этот показатель снизился до 29%, а среди тех, кто был активен четыре-семь дней, до 23%.

Акцентируется важность дальнейших исследований, чтобы выяснить, как физическая активность влияет на психическое здоровье, а также обратили внимание на необходимость контроля психического состояния детей с аутизмом и СДВГ.

Не исключено и то, что тревожность и депрессия ограничивают возможности детей заниматься физической активностью.

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