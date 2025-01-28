Из-за аномальной жары к 2100 году может погибнуть более 2 млн европейцев

Высокая температура воздуха может убить на 50% больше людей в Европе до конца века. Количество погибших от сильной жары, по прогнозам исследователей, превысит количество спасенных от мягкого холода, пишет The Guardian.

По словам ученых, 8 тысяч человек будут умирать ежегодно из-за «субоптимальных температур» даже при самом оптимистичном сценарии сокращения загрязнения, которое нагревает планету. Однако худший сценарий, который рассмотрели ученые, показал 80 тысяч смертей, связанных с температурой в год.

Поэтому такая информация опровергает утверждение о том, что глобальное потепление является полезным для людей, ведь таким образом меньше будет смертей от холода.

«Мы хотели проверить это. И мы четко показываем, что в условиях изменения климата мы увидим чистое увеличение смертности, связанной с температурой», — подчеркнул статистик из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и ведущий автор исследования Пьер Массело.

Кроме того, исследователи прогнозируют, что количество смертей больше всего возрастет в южной Европе, особенно вокруг Средиземноморья, которое охватывает Швейцарию, Австрию, а также части южной Германии и Польши. Однако в Северной Европе ожидается несущественное снижение количества смертей от жары.

«В Норвегии, например, мы можем увидеть очень незначительное улучшение. Но это полностью затмевается массовым ростом смертности, который мы наблюдаем в южных странах», — отметил Массело.

Таким образом по оценкам ученых, в период с 2015 по 2099 годы от высокой температуры умрет дополнительно 2,3 млн человек.

В то же время эксперт по вопросам климата и здоровья из исследовательской благотворительной организации Wellcome Мадлен Томсон отметила, что количество смертей является лишь одной из опасностей, связанных с повышением температуры.

«Экстремальная жара убивает, но она также вызывает широкий спектр серьезных проблем со здоровьем. Она связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, выкидышей и ухудшением психического здоровья», — предостерегла исследовательница.

По словам ученых, количество смертей от жары будет расти гораздо быстрее, чем от холода, особенно во время более высоких температур.

«Существуют также законные аргументы, что этот чистый эффект имеет лишь ограниченное значение. Если бы новый препарат с серьезными побочными эффектами, которые приводят к бесчисленным смертям, был одобрен, я вряд ли стал бы утверждать, что он спас бы примерно столько же жизней, или что чистый эффект мог бы быть даже несколько положительным в краткосрочной перспективе, несмотря на большое количество смертей», — отметил климатолог из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ), который не принимал участия в исследовании, Эрих Фишер.

В свою очередь ученые считают, что люди могут адаптироваться к такой температуре.

«Хорошая новость заключается в том, что мы можем адаптироваться. Адаптация начинается с относительно простых решений — хотя они и не бесплатные — таких как установка кондиционеров или создание пространств, которые служат климатическими укрытиями. Но мы также должны обратиться к более сложным решениям — таким как увеличение зеленых зон в городах для смягчения последствий городского теплового острова — и адаптация систем здравоохранения», — объяснил Виктор Реско де Диос, инженер-эколог из Университета Ллейды, который не участвовал в исследовании.

Напомним, в разгар зимы в Киеве зафиксировали аномальное тепло.