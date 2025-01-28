Бразильцы объяснили, почему нельзя строго воспитывать детей

Эксперты из Федерального университета Пелотас в Бразилии поведали о том, почему нельзя строго воспитывать детей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они проанализировали такого подхода.

Поясняется, что под строгим воспитанием понимаются частые физические наказания, словесная агрессия, критика и общее отсутствие поддержки взрослых по отношению к своему ребенку.

Увы, говорят ученые, около половины детей во всем мире подвергаются такому отношению.

В ходе опыта специалисты оценили данные лонгитьюдного когортного исследования, проведенного в стране в 2004-м году – в данную выборку вошла информация о 4 231 ребенке от момента их рождения и до 18 лет.

Были изучены сведения о родительской строгости, а также оценили эмоциональную регуляцию, самооценку и просоциальное поведение 3 489 добровольцев с помощью анкетирования.

В итоге оказалось, что дети умеренно и очень суровых родителей набирали меньше баллов по шкалам эмоциональной регуляции, самооценки и просоциального поведения.

Кроме этого они имели больше проблем при взаимоотношениях со сверстниками.

Резюмируется: «Проблемы связаны с тем, что строгие родители склонны фокусироваться на недостатках своих детей, а не на их сильных сторонах. В итоге взрослые часто преувеличивают негативные черты ребенка, что сказывается на его самоощущении».

Ранее был обнаружен страшный вред дефицита общения.