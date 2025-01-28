Решение напасть на Украину в 2022 году станет для Путина «фатальным», — Залужный

Диктаторские режимы не могут не допускать фатальных ошибок, считает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, там, где над все решает один единственный человек — нет места «для других мыслей». Поэтому для Гитлера стало фатальным его решение о нападении на СССР, а для кремлевского диктатора Владимира Путина станет фатальным решение о нападении на Украину в 2022 году, пишет он в материале для «УП».

«Ровно 80 лет назад были освобождены узники одного из крупнейших нацистских лагерей смерти — Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Его создал авторитарный режим людоедского диктатора, который хотел править миром, и, в конце концов, потерпел поражение. Но время покажет, что диктаторы возрождаются, а человечеству нельзя расслабляться», — заявляет Залужный.

Посол Украины в Великобритании отмечает, что первая война в Грузии в 2008 году «по духу напоминает» аннексию Гитлером Судетской области (Чехии) в 1938 году, а захват Германией Австрии, которое тогда было названо немецкими властями «воссоединением» — похож на оккупацию Крыма. И там, и там был проведен псевдореферендум.

Залужный также подчеркивает, что Путин, как и Гитлер, долго готовил страну к войне, убрав оппонентов и создав мощную «пропагандистскую машину», которая и является главной точкой опоры диктаторов. Кроме того, они оба объясняли свою агрессию «защитой от нападения».

Напомним, Курск может стать концом для Путина.