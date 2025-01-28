Атака на Киевщину: ОВА показала последствия

В Киевской области обломки сбитого российского дрона упали на помещение, в котором находился музей ретро-автомобилей. Уничтожены и повреждены 36 автомобилей. Об этом сообщил в. и. о председателя ОВА Николай Калашник.

«Работники ГСЧС потушили пожар на площади 600 м2. Предварительно, в ангаре уничтожены 9 транспортных средств и 27 повреждены», — отметил он.

Калашник добавил, что последствия российского удара зафиксировали еще в трех районах области. Там повреждены два частных дома, три нежилых помещения и три автомобиля.

Пострадавших среди населения нет.

Напомним, в Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России.