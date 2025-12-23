Трамп назвал Макрона «очень хорошим мужчиной»

Президент США Дональд Трамп поведал о беседе с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Вспомнил, как добился от него повышения цен на лекарства угрозой введения импортных пошлин в 25%.

Политик сказал: «Я говорил с очень хорошим мужчиной, президентом Франции, и я сказал: "Эмманюэль, ты должен повысить цены на лекарства». Он говорил: «Нет-нет, мы не будем этого делать». Я сказал: «Если ты этого не сделаешь, я введу пошлины в 25% на все, что Франция продает в США, а это почти в двадцать раз больше чем то, о чем я прошу, говоря о лекарствах».

