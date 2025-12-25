Все разделы

Украина находится в подвешенном состоянии из-за политики Трампа относительно ЕС, — Politico

Украина находится в подвешенном состоянии из-за политики Трампа относительно ЕС, — Politico

Александр Панько
25.12.25 14:46
Украина находится в подвешенном состоянии из-за политики Трампа относительно ЕС, — Politico

Первый год президентства Дональда Трампа развеял любые иллюзии лидеров Европы относительно возможности управлять им или контролировать его. Его откровенная враждебность к Европейскому Союзу напрягла блок, который существовал со времен Второй мировой войны. Об этом пишет Politico.

Также отношение Трампа углубило разногласия между европейскими лидерами и внутри блока, ставя под угрозу его способность реагировать на угрозы и насмешки президента США с таким единством и силой, которые он уважает, подчеркивают в материале.

Из-за этого судьба Украины находится в подвешенном состоянии перед 2026 годом, не говоря уже о нерешенных экзистенциальных вопросах европейской безопасности тогда, когда многие опасаются, что территориальные амбиции российского диктатора Владимира Путина распространятся и на Европу.

В то же время, как отмечает Politico, во многих аспектах Европе удалось выстоять.

«Европейцы не могут себе позволить разорвать связи и подать документы на развод, потому что они все еще слишком зависимы, особенно в вопросах безопасности и военных обязательств США по защите Европы», — объяснила Яна Пуглирин, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Однако, по ее словам, усилия лидеров по сохранению прочных связей с США не означают, что прошлый год не показал, что долгосрочные интересы пока больше не совпадают.

«Мы должны быть достаточно благоразумными. Раньше существовало четкое общее понимание старых трансатлантических отношений, закрепленных западными ценностями, нормами и принципами, международным порядком, основанным на правилах. А сейчас, по моему мнению, мы видим появление конкурирующего проекта», — подчеркнула Пуглирин.

В то же время в Белом доме уверяют, что, побуждая Европу тратить больше на собственную оборону, США действуют как друг, который стремится навести порядок.

«Президент Трамп имеет прекрасные отношения со многими европейскими лидерами, но он никогда не стесняется говорить горькую правду. Разрушительные последствия неконтролируемой миграции и неспособность мигрантов ассимилироваться беспокоят не только президента Трампа, но и самих европейцев, которые все чаще называют иммиграцию одной из главных проблем. Политика открытых границ привела к распространению случаев насилия, росту преступности и других негативных явлений, что пагубно сказывается на финансовой устойчивости программ социальной защиты», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

В свою очередь в начале этого месяца в интервью Politico Трамп раскритиковал европейских лидеров как «слабых», подчеркивая, что они «не знают, что делать» с иммиграцией. Также он усомнился, должны ли европейские страны быть и в дальнейшем союзниками, подчеркнув, что «это зависит» от их политики и что он не будет колебаться вмешаться в европейские выборы, чтобы поддержать ультраправые партии.

«Это совпало с обнародованием новой Стратегии национальной безопасности, которая призвала „воспитывать сопротивление“ европейскому центризму, совершающему „цивилизационное самоубийство“, и выражала презрение к Европейскому Союзу, который администрация назвала „негативным“ для экономических интересов США», — добавили в Politico.

В то же время старший научный сотрудник Центра по вопросам США и Европы в Брукингском институте Констанце Штельценмюллер назвала разделы этого документа, посвященные Европе, «переломным моментом» для лидеров по обе стороны Атлантики, который «навсегда изменил» долгосрочную стратегию США.

«Не следует недооценивать, каким шоком для европейских лидеров и общественности стало прочтение раздела о Европе в Национальной стратегии безопасности и видение на бумаге, что эта администрация считает Европу, или европейских политических центристов, ненадежными союзниками и занимает такую враждебную позицию в отношении них. К 2026 году нам нужно подготовиться и планировать худшее во всех отношениях. У нас есть очевидные уязвимые места, и ими будут пользоваться», — предупредила она.

Кроме того, Трамп завершает свой год на посту, напоминая Европе о своем желании захватить контроль над Гренландией у Дании, которая является надежным союзником НАТО и чьи расходы на оборону на душу населения являются одними из крупнейших среди всех стран-членов.

Politico напомнило, что в субботу он назначил губернатора Луизианы Джефа Лэндри спецпосланником в Гренландии. После чего он заявил, что на этой должности сосредоточится на усилиях, направленных на «включение Гренландии в состав США».

«Это является разрушительным для многих стран, которые считали, что нет ничего безопаснее, чем их двусторонние отношения с Соединенными Штатами», — отметила Штельценмюллер.

Напомним, в США неожиданно высмеяли ЕС.

