Египет активно занялся возвращением вывезенных исторических ценностей

Власти Египта активно занялись возвращением вывезенных из страны исторических ценностей. Глава МИД Бадр Абдель Аты поручил посольствам усерднее заниматься данным вопросом.

Чиновник сказал: «Следует активизировать усилия, направленные на возвращение артефактов из-за рубежа, которые были незаконно вывезены из страны».

Политик поручил дипломатам провести консультации с властями стран, где имеются незаконно вывезенные египетские исторические ценности, для обсуждения вопросов реституции.

Стоит напомнить, что министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи говорил, что его страна за последние дюжину лет вернул тридцать тысяч артефактов, которые ранее были вывезены незаконным путем.

Ранее в Египте открыли для туристов легендарные Колоссы Мемнона.